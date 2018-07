Americana contrata lateral Paulo Sérgio, ex-Portuguesa

A informação foi confirmada pelo presidente do Americana, Ricardo Navajas. De acordo com ele, a negociação com Paulo Sérgio foi finalizada depois de ele ter rescindido seu contrato com o clube do Canindé. Aos 32 anos, o lateral acumula passagens por Figueirense, São Caetano, Palmeiras, Grêmio e Vasco.

"A situação do Paulo Sérgio já está resolvida. Ele rescindiu seu contrato com a Portuguesa e acertou com nós até o final de novembro. Está tudo praticamente acertado, restando apenas a realização dos exames médicos para confirmar, mas acredito que não teremos problema", explicou o mandatário.

A diretoria esclareceu que o atacante Zé Carlos não foi envolvido na negociação, como havia sido cogitado, e não trocará o clube pela Portuguesa. "Não tem nada. O Zé Carlos fica com a gente", explicou Navajas.

Além de Dodô e Paulo Sérgio, o Americana já contratou o atacante André Luiz o volante Alê e o zagueiro Henrique para a disputa da Série B deste ano.