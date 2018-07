Americana e Duque empatam aos olhos de 54 pagantes

Brasileiro.

O jogo foi realizado em Sorocaba, no interior paulista, porque o Americana recebeu uma punição, ano passado, quando ainda se chamava Guaratinguetá. Perdeu um mando de campo, cumprido agora.

No primeiro tempo, o Americana foi melhor, criando jogadas pelas duas laterais, mas pecava nas finalizações. Na segunda etapa, o Duque de Caxias cresceu, equilibrou a partida e conseguiu sair de campo com o empate.

O Americana foi superior durante todo o primeiro tempo. Jogando sempre pelas laterais do campo, a equipe criou boas jogadas, mas não conseguiu finalizar com qualidade. Lúcio Flávio, Fumagalli e Leo Silva perderam grandes oportunidades dentro da área, por erros de finalização. O Duque de Caxias se defendia como podia e tentava chegar ao gol de Jailson em chutes de fora da área.

Na volta dos vestiários, o time americanense voltou com a mesma estratégia e conseguiu abrir o placar. Aos 13 minutos, Léo Silva entrou em diagonal e cruzou rasteiro. André Luiz veio de trás e bateu, de perna esquerda, para o fundo do gol.

O gol, no entanto, fez o time visitante crescer e empurrar o adversário no campo de defesa. Com mais posse de bola, o Duque conseguiu o empate aos 34 minutos. Toni encontrou Galvão livre de marcação dentro da área. O atacante bateu cruzado, sem

chances para Jailson, e empatou o marcador. No final da partida, o Americana ainda carimbou a trave de Fernando em uma cabeçada de Jorge Luiz.

O Americana volta a campo na próxima terça-feira, às 21 horas, contra o ASA, no Estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca, na abertura da segunda rodada. O Duque de Caxias jogará agora no sábado, às 16h20, contra o Criciúma, no Estádio do Engenhão, no Rio.

FICHA TÉCNICA:

Americana 1 x 1 Duque de Caxias

Americana - Jailson; Paulo Sérgio, Jorge Luiz, Thiago Gomes e Magal (Rafael Chorão); Alê, Léo Silva, Juninho e Fumagalli (Rafael Costa); André Luiz (Diego Dedoné) e Lúcio Flávio. Técnico - Toninho Cecílio.

Duque de Caxias - Fernando; Everton Silva (Lucão), Santiago, Bruno Costa e Tiaguinho; Julio César, Antônio (Frontini), Rafael Augusto (Galvão) e Juninho; Somália e Toni. Técnico - Caco Espinosa.

Gols - André Luiz, aos 13, e Galvão aos 34 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcos Mateus Pereira (MS).

Cartões amarelos - Léo Silva, Juninho e Alê.

Cartão vermelho - Tiaguinho.

Renda - R$ 840,00.

Público - 54 pagantes.

Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).