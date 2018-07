Americana vence, mas Dodô discute com a torcida

Com a vitória, o Americana chegou aos 20 pontos e pulou da quarta para a terceira colocação, tendo a mesma pontuação que Portuguesa e Ponte Preta, líder e vice-líder. Perde somente no quesito saldo de gols, porque tem 3 contra 10 da Ponte e 20 da Lusa. Já o Boa, com 12 pontos, é o 13.º.

O primeiro tempo foi marcado pelo Americana tentando abrir o placar logo nos primeiros 15 minutos e o Boa no restante da etapa inicial usando os contra-ataques como sua principal arma para surpreender e fazer o seu gol.

No segundo tempo, apesar do jogo ter continuado equilibrado, o Americana conseguiu ser superior e abriu o placar. Aos 26 minutos do segundo tempo, Dodô marcou para o Americana, desviando de cabeça o cruzamento de Paulo Sérgio.

Aos 33 minutos, o zagueiro Thiago Carvalho tratou de empatar, também de cabeça. Mas, a três minutos do fim, Alê foi oportunista e apareceu na pequena área para fazer o segundo e selar a vitória do time da casa. Houve reclamação de impedimento, que não ficou claro.

Ao final do jogo, alguns torcedores xingaram Dodô, que os teria provocado na hora de comemorar seu gol. Ele fez gestos com as mãos, perto do ouvido e da boca como se não ouvisse mais nenhuma reclamação e pedindo com o dedo indicador para que todos ficassem quietos.

FICHA TÉCNICA:

Americana 2 x 1 Boa

Americana - Jaílson; Paulo Sérgio, Jorge Luis, Thiago Gomes e Magal; Ale (André Luiz), Moacir (Paulinho), Fumagalli (Rafael Chorão) e Marcinho; Dodô e Reinaldo. Técnico - Toninho Cecílio.

Boa - Luis Henrique; Jackson, Thiago Carvalho, Marcelinho e Magalhães; Claudinei, Vinícius, Esquerdinha e Carlos Magno (Valdson); Valdo (Marclei) e Marco Antônio (Olívio). Técnico - Nedo Xavier.

Gols - Dodô, aos 27, Thiago Carvalho, aos 33, e Alê, aos 42 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcos André Gomes da Penha (ES).

Cartões amarelos - Marcelinho, Jorge Luis, Valdo e Esquerdinha.

Cartão vermelho - Esquerdinha.

Renda - R$ 5.555,00.

Público - 803 pagantes.

Local - Estádio Décio Vitta, em Americana.