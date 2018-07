Americana volta a ser Guaratinguetá após um ano

O contrato foi assinado na tarde desta segunda-feira em uma reunião que contou com a presença do prefeito e do vice Miguel Sampaio, além do empresário e proprietário do clube Sony Douer, que inclusive teria pago a taxa de transferência de R$ 800 mil para a Federação Paulista de Futebol (FPF).

A volta do clube já era prevista desde o início da semana passada e ganhou força pelo apoio que irá receber de empresários e patrocinadores da região do Vale do Paraíba. Isso inclui auxílio em estadia, alimentação, transporte, construção de um Centro de Treinamento em Potim, cidade vizinha de Guaratinguetá, e reforma do Estádio Dário Rodrigues Leite.

Em outubro do ano passado, os investidores que "tocavam" o futebol do Guaratinguetá acertaram a transferência para Americana, o que gerou muito protesto dos torcedores da cidade do Vale do Paraíba. Mas não tiveram em Americana a retaguarda prometida pela prefeitura, até mesmo em itens básicos como a manutenção do Estádio Décio Vitta, agora municipal.