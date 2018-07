Americano é apresentado no Bahia e elogia inglês de Joel Santana

SALVADOR - O Bahia apresentou nesta sexta-feira o seu mais midiático reforço para 2013. Chegou ao clube baiano o norte-americano Freddy Adu, que, no seu país, chegou a ser comparado a Pelé depois de se tornar o mais jovem atleta a atuar profissionalmente nos EUA, aos 14 anos. Ele estava defendendo o Philadelphia Union.

Adu, que nasceu em Gana, está com 23 anos. Ele foi contratado numa troca que envolveu a ida de Kleberson para os Estados Unidos. O jogador, sorridente, chegou elogiando a hospitalidade e a paixão da torcida tricolor. "Estou muito feliz. Senti na torcida uma paixão que chama a atenção. Estou pronto fisicamente para jogar", disse ele.

O meia-atacante, que já conheceu a Arena Fonte Nova, aprovou o estádio inaugurado domingo, com goleada do Vitória por 5 a 1 no Ba-Vi. "A Arena é linda, maravilhosa, incrível. Estou muito ansioso para jogar lá". O norte-americano também elogiou o inglês do seu técnico, Joel Santana: "O Joel tem um bom inglês. Fala bem. A comunicação vai ser tranquila."

Uma entrevista em inglês do treinador ganhou repercussão em 2009. Durante a Copa das Confederações, Santana comandava a África do Sul e foi motivo de piada pelo domínio limitado do idioma.