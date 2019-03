Americano x Botafogo: como assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

O Botafogo entra em campo para tentar evitar mais uma decepção. O time alvinegro enfrenta o Americano neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Bacaxá, em Saquarema, pela sexta e última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Americano x Botafogo terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Americano, com apenas um ponto, precisa do resultado positivo para garantir sua permanência na elite Estadual. Já o Botafogo, com oito pontos, vive uma situação bastante delicada na luta pela classificação.

O Botafogo, único dos grandes a não se classificar para a semifinal da Taça Guanabara, precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para avançar. O Flamengo tem 11 pontos e a Cabofriense soma 10. Para avançar, o Bota precisa derrotar o Americano e torcer para o Flamengo perder para o Fluminense e a Cabofriense não vencer o Madureira. Aí a disputa será no saldo de gols. O Fla tem sete, Cabofriense tem seis e Botafogo apenas três.

Na última rodada, o Botafogo derrotou a Portuguesa por 4 a 1. Já o Americano vem de dez partidas sem vencer - entre Carioca e Copa do Brasil - e na quarta-feira passada foi derrotado pelo Bangu por 2 a 0.