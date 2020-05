Amiens pede para Federação Francesa reconsiderar a decisão do rebaixamento

O Amiens pediu à liga francesa, nesta segunda-feira, que reconsiderasse a decisão do seu rebaixamento no Campeonato Francês após o fim abrupto da temporada devido à pandemia de coronavírus. O clube do norte da França lançou uma petição para "reivindicar justiça desta decisão excessiva que é contrária à justiça no esporte."

O Amiens ficou em 19.º e penúltimo lugar na classificação do Francês, apenas à frente do Toulouse, quando a competição foi paralisada em março por causa da pandemia da covid-19. A liga foi cancelada na semana passada por ordem do governo e o Paris Saint-Germain foi proclamado campeão.

Com dez jogos pela frente, o Amiens ficou quatro pontos atrás do Nimes, 18.º classificado. As duas últimas equipes descem automaticamente na França.

O Amiens argumentou que "a coisa certa" era aumentar a quantidade de times na liga para 22 na temporada 2020/2021. O clube pediu aos "fãs de Amiens e amantes do futebol" que apoiassem a iniciativa, que "servirá para o crescimento do futebol".