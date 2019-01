Amiens x PSG: onde assistir ao vivo e horário do confronto

Amiens e Paris Saint-Germain jogam neste sábado, em La Licorne, às 14h (de Brasília), em jogo válido pelo Campeonato Francês e com a expectativa de Neymar, Mbappé e companhia dar mais um show diante do fraco adversário. Veja a tabela do Campeonato Francês.

Amiens x PSG terá a transmissão do canal DAZN. O PSG lidera o Francês com sobras. O time de Neymar tem 47 pontos e a incrível campanha de 17 jogos, sendo 15 vitórias e dois empates.

Apesar da grande campanha, o PSG foi surpreendido na última quarta-feira e perdeu em casa para o Guingamp por 2 a 1, pela Copa da Liga Francesa. O resultado causou a eliminação do time de Paris do torneio.

Enquanto o PSG lidera com folgas, o Amiens sofre para não entrar na zona de rebaixamento. O time inicia a rodada na 17ª colocação, com 18 pontos. No último sábado, a equipe francesa derrotou o Valenciennes por 1 a 0, pela Copa da França. No Francês, vem de um empate fora de casa com o Bordeaux.