Amigo de Gascoigne afirma que ex-jogador 'não está bem'

O alcoolismo de Paul Gascoigne segue gerando preocupação às pessoas mais próximas ao ex-jogador e o estado de saúde dele parece cada vez pior. Neste sábado, um amigo do ídolo inglês admitiu que ele "não está bem" e deu alguns detalhes da atual condição do ex-astro da seleção do país e do Tottenham.

"Paul não tem estado bem pelas últimas duas semanas. Ele quer ficar melhor e está pedindo ajuda. Ele está sendo muito bem cuidado e tem muitas pessoas que estão apoiando em volta dele", declarou Gary Mabbutt, ex-companheiro de Tottenham.

A imprensa inglesa noticiou recentemente que Gascoigne estava mais uma vez passando por um profundo tratamento contra o vício em álcool. O ex-jogador de 47 anos foi flagrado diversas vezes nos últimos meses alcoolizado em lugares públicos e exibindo uma faceta que em nada lembrava o vigor de um dos melhores jogadores do mundo no fim da década de 80 e início dos anos 90.

Gascoigne foi revelado pelo Newcastle e passou por Lazio, Rangers, Middlesbrough, Everton, entre outros, mas foi mesmo no Tottenham que marcou época. O clube inglês, sabedor da condição do ex-jogador, emitiu comunicado sobre o assunto. "Estamos cientes da situação com o Paul e continuamos a oferecer apoio", garantiu.