Amigo revela que Fabrice Muamba já está falando algumas palavras

LONDRES - Depois de ter uma melhora em seu quadro clínico, o inglês Fabrice Muamba voltou a animar os médicos na tarde desta segunda-feira. De acordo com um amigo do jogador do Bolton, ele voltou a falar, depois de dois dias internado por conta de uma parada cardíaca, sofrida durante a partida diante do Tottenham, no último sábado.

Curtis Codrington tem visitado Muamba na unidade de tratamento intensivo (UTI) do London Chest Hospital e, depois de falar com a família do jogador, revelou que seu amigo falou "algumas palavras mínimas em inglês e francês, o que já é melhor do que nada".

Mais cedo nesta segunda, o meia apresentou "pequenos sinais de evolução" pela primeira vez desde sua internação no sábado e seu coração passou a bater sem ajuda de medicamentos, de acordo com nota oficial divulgada pelo Bolton. A melhora fez com que ele conseguisse mexer os braços e pernas. No entanto, seu quadro ainda é crítico e inspira muitos cuidados. Segundo o boletim, é impossível fazer prognóstico sobre o futuro do jogador.

O meia de 23 anos participava normalmente da partida contra o Tottenham, que estava em 1 a 1, pela Copa da Inglaterra, quando caiu desfalecido em campo. Ele foi imediatamente internado e a partida, adiada. Desde então, o hospital onde Muamba está internado se tornou ponto de peregrinação de amigos, jogadores, dirigentes e torcedores, que têm demonstrado seu apoio.