Amigos, Alan e Henrique disputam titularidade da lateral esquerda do Vasco

Como o veterano Julio Cesar parece estar fora dos planos do Vasco para a temporada 2017, a disputa pela condição de titular da lateral esquerda do time está aberta e envolve dois jovens formados nas divisões de base do clube, Alan e Henrique. Amigos, eles concederam entrevista coletiva juntos nesta segunda-feira e frisaram o discurso de "disputa sadia" pela posição.

"Só tem uma vaga, mas é uma briga saudável entre nós. Viemos da base e sabemos o dia a dia do clube. É importante para nós a confiança do treinador. Será muito disputada e quem for o titular será merecedor disso", afirmou Henrique, de 22 anos.

"Como disse o Henrique, estamos tendo uma disputa muito saudável. Trabalhando muito firme para ser titular. O professor Cristóvão Borges está atento e sabe muito bem o que fazer", destacou Alan, o mais jovem da dupla, com apenas 19 anos.

Há a possibilidade de a diretoria do Vasco buscar um reforço para a lateral esquerda, mas, ao menos por enquanto, Alan largou na frente na disputa, tanto que foi titular no jogo-treino com o Boavista, disputado no último fim de semana.

O primeiro compromisso oficial do Vasco em 2017 será diante do equatoriano Barcelona, em 15 de janeiro, pela Florida Cup. Sinceros, os jovens admitiram que pouco conhecem da decisão da Copa Libertadores de 1998 disputada entre os dois clubes e vencida pelos cariocas.

"Eu lembro mal da Copa de 2002, ainda mais de 1998 (risos). Teve até um jogo do Pedrinho há um tempo contra eles aqui em São Januário. Sabemos que essa partida será importante. Vamos com tudo para esse início de ano e a Florida é um bom pontapé para o Vasco nesta temporada", afirmou Henrique.