Amistoso Brasil x Sérvia já tem venda de ingressos

SÃO PAULO - Os ingressos para o amistoso da seleção com a Sérvia, dia 6 de maio no Morumbi, último jogo antes da estreia brasileira na Copa do Mundo, começam a ser vendidos nesta segunda-feira, a partir das 10 horas. Até quarta-feira, as vendas serão feitas apenas pela internet, por meio do site totalacesso.com.br, e somente para quem tem cartões de Mastercard.

A partir de 1.º de maio, portadores de qualquer cartão de crédito poderão comprar os bilhetes. E, além da internet, haverá cinco pontos físicos de venda. As bilheterias ficarão abertas das 10h às 17h no Morumbi, Pacaembu, Canindé, Parque São Jorge e na sede do Juventus.

Há três faixas de preço: R$ 100 (arquibancada, atrás dos gols), R$ 180 (arquibancada central, camarotes e cativas) e R$ 300 (cadeira especial). Os proprietários de cativas poderão comprar ingressos de 1.º a 20 de maio na bilheteria 1 do Morumbi. A venda para os proprietários dos camarotes será na bilheteria específica, no portão 2 do estádio.

Serão vendidos apenas 2 ingressos por pessoa (identificada pelo CPF). Quem tem direito a meia-entrada só poderá comprar nas bilheterias, mediante apresentação de documento.