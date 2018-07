Amistoso da seleção marca retorno de Pelé ao trabalho de comentarista

A partida na Austrália na manhã desta sexta-feira terá o retorno do ex-jogador Pelé ao cargo de comentarista dos jogos da seleção brasileira. O tricampeão mundial trabalhou na função pela TV Globo nos Mundiais de 1990, na Itália, e nos Estados Unidos, em 1994, quando acompanhou das tribunas os compromissos do Brasil nas competições.

Desta vez, contra a Argentina, a participação dele será em outros canais. A CBF TV não entrou em acordo com a TV Globo e fechou contrato para transmissão da partida pela TV Brasil e TV Cultura, além de opções pela internet. O acordo contemplou o Portal UOL e a operadora Vivo. O jogo poderá ser acompanhado por assinantes que acessarem a plataforma da companhia por celular e tablet.

Ao contrário das coberturas das Copas, quando Pelé viajava com a seleção, o ex-jogador ficará no Rio, em um estúdio na sede da CBF, na Barra da Tijuca. O ídolo mundial terá a companhia do narrador Nivaldo Prieto e do ex-atacante Denilson na transmissão. O mesmo trio vai trabalhar no jogo contra a Austrália, também em Melbourne, na próxima terça-feira pela manhã.