Amistoso de luxo com Ceni terá limusine para torcedores no Morumbi

Os 44 torcedores do São Paulo que compraram ingressos para jogar uma partida com Rogério Ceni vão ter ainda mais um atrativo. O clube firmou parceria com uma empresa de aluguel de limusines para que os veículos de luxo transportem os participantes no Morumbi no dia 26, data do amistoso com a presença do capitão.

Os são-paulinos esgotaram em três dias o pacote do projeto "Vou Jogar no Morumbi", que tem três modalidades e na mais cara delas, possibilita jogar com Ceni. As entradas custam R$ 4,8 mil e dão ao torcedor a chance de atuar ao lado do ídolo e simular situações de uma partida, como vestir o uniforme oficial, participar da preleção e ter o nome narrado pelo locutor do estádio.

A limusine será usada após o jogo, quando haverá uma palestra do goleiro. "Para maior comodidade dos participantes, eles serão conduzidos até o local da palestra – no anfiteatro da sede social do clube", afirma Vivian Silva, diretora comercial da Paris Vegas, empresa responsável pelo aluguel dos veículos de luxo.

O projeto "Vou Jogar no Morumbi" é organizado pela Passaporte FC, agência oficial de viagens do clube. Os torcedores ainda podem comprar pacotes para atuar no estádio ao lado de ídolos como Careca, Sidney, Muller e Aloísio Chulapa, ou ainda optarem por uma partida apenas entre são-paulinos.

No domingo, quando o São Paulo recebe o Avaí, a empresa de limusine vai transportar alguns torcedores premiados em ação da Passaporte FC. O grupo vai se dirigir ao Morumbi para ver o jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, em um dos veículos de luxo.