Amistoso do Brasil no Maracanã ainda depende da Fifa

RIO - Na última sexta-feira, o governador do Rio, Sérgio Cabral, chegou a anunciar que um amistoso entre Brasil e Inglaterra seria realizado no Maracanã em 2 de junho do ano que vem. Mas uma nota do governo estadual explicou nesta segunda que a partida ainda depende da confirmação da Fifa, pois o estádio já estará "entregue" à entidade desde o dia 27 de maio para os preparativos da Copa das Confederações.

Segundo o comunicado, Sérgio Cabral anunciou o amistoso com base em informação recebidas do presidente da CBF, José Maria Marin. Mas, diante da notícia de que o Maracanã já estará nesse período à disposição para os preparativos da Copa das Confederações, o governador ressaltou nesta segunda-feira que "a prioridade é a Fifa". Assim, o jogo entre Brasil e Inglaterra em 2 de junho pode não acontecer.

"Há um desejo da CBF de realizar o amistoso. E o governador apenas manifestou esse desejo. Mas vamos entregar o estádio no dia 27 de maio à Fifa. Aí, a Fifa é que vai decidir", explicou o secretário de Estado da Casa Civil, Regis Fichtner, que participou na tarde desta segunda-feira, com o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, da vistoria nas obras de reforma do Maracanã.

"Após 27 de maio, nenhum jogo pode acontecer no estádio sem autorização da Fifa. Se der para fazer no dia 2 e der para instalar tudo o que necessitamos depois, por que não? Ainda vamos discutir, mas a prioridade é que tudo esteja pronto para os jogos do torneio (Copa das Confederações)", avisou Valcke, deixando aberta a possibilidade de o amistoso entre Brasil e Inglaterra ser confirmado.

O jogo contra a Inglaterra no Maracanã serviria como uma boa preparação para o Brasil antes da disputa da Copa das Confederações, que será realizada entre 15 e 30 de junho. Agora, portanto, a seleção brasileira só tem um amistoso realmente confirmado para o primeiro semestre de 2013: enfrenta justamente os ingleses, no dia 6 de fevereiro, no Estádio de Wembley, em Londres.