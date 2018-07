Amistoso do Palmeiras no sábado já tem 21.500 ingressos vendidos

A tendência é que o Allianz Parque esteja lotado para o amistoso entre Palmeiras e Shandong Luneng, da China, neste sábado, às 17h. Até o começo da noite desta quinta-feira, foram comercializados 21.500 ingressos para o jogo - a carga total é de 43 mil bilhetes. Os setores ''Cadeira Gol Norte'' e o anel superior já estão esgotados.

Os sócios-torcedores do Palmeiras (membros do Avanti) tiveram exclusividade na compra de ingressos até quarta-feira pela manhã, quando as vendas passaram a ser para todo o público. Atualmente, só restam os ingressos mais caros, casos da ''Cadeira Gol Sul'' (R$ 150), ''Cadeira Central Oeste'' e ''Cadeira Central Leste'' (R$ 250).

Para promover a partida, o Palmeiras vai organizar nesta sexta-feira uma entrevista coletiva com o técnico do Palmeiras, Oswaldo de Oliveira, e com o do clube chinês, Cuca. Além do treinador brasileiro, o time conta também com os jogadores Vagner Love, Aloisio e Júnior Urso, além do argentino Montillo, que apareceu com sucesso no Santos e Cruzeiro.

O jogo ainda deve marcar a estreia de alguns reforços do Palmeiras. O técnico Oswaldo de Oliveira comandou duas atividades táticas com a mesma formação. Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Gabriel, Allione e Mendieta; Maikon Leite e Leandro Pereira. Desse time, Lucas, Zé Roberto, Amaral, Gabriel e Leandro Pereira seriam os estreantes.

Além do jogo, a diretoria palmeirense vai apresentar, a partir das 15h30, os atacantes Dudu e Kelvin na Arena. Eles darão uma entrevista coletiva e depois vão para o campo serem saudados pela torcida. A venda de ingresso para a partida está sendo feita em diversos pontos de venda.

Pontos de venda

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Turiaçu)

Endereço: Rua Turiaçu, 1840

Atendimento: Sexta das 10h às 17h

Bilheterias do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo)

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Dias de atendimento: Sábado das 10h até o intervalo da partida

Academia Store – Tatuapé

Endereço: Rua Itapura, 1566

Dias de atendimento: Sexta das 11:00 às 18:00. Sábado das 11:00 às 15:00

Academia Store – Parque Shopping Barueri

Endereço: Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400

Dias de atendimento: Sexta das 12:00 às 20:00. Sábado das 12:00 às 15:00

Academia Store Raposo – Shopping Raposo

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5

Dias de atendimento: Sexta das 12:00 às 20:00. Sábado, das 12:00 às 15:00

Academia Store – Shopping São Bernardo Plaza

Endereço: Av. Rotary. 624 - Loja 1082 - Piso 01

Dias de atendimento: Sexta das 11:00 às 19:00. Sábado das 11:00 às 15:00