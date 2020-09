Amistoso em Berlim reúne 4,5 mil torcedores em festa para o centenário do estádio

Um público de cerca de 4,5 mil pessoas pôde assistir, neste sábado, em Berlim, ao amistoso entre Union Berlin e Nuremberg, em comemoração ao centenário do estádio An der Alten Forsterei, vencido pelo time da casa por 2 a 1. Há cem anosas mesmas equipes se enfrentaram.

Esta foi a primeira vez desde que a pandemia do coronavírus que as pessoas puderam ir a um estádio de futebol na Alemanha. Todos os espectadores, com mais de 12 anos, foram submetidos a controles especiais de saúde, como teste do que pode ocorrer no Campeonato Alemão.

Os 4.500 assentos foram distribuídos no estádio com capacidade para 22 mil pessoas por meio de sorteio e personalizado para assegurar seu monitoramento e controle. Os torcedores tiveram de usar máscara.

Apesar de todos os cuidados e protocolos, esta pode ter sido a última partida com torcedores no futebol alemão este ano, pois a chanceler Angela Merkel poderá estender a proibição de assistência de público para grandes eventos até 31 de dezembro. Resta saber se esta decisão vai afetar o futebol.

No jogo, o dinamarquês Marcus Ingvartsen fez os dois gols do Union Berlin, sendo um de pênalti, enquanto o austríaco Nikola Dovedan marcou para o Nuremberg, que em 1920, ano da inauguração do estádio, foi o campeão alemão.