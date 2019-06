Amistoso em Brasília tem aplauso discreto a Bolsonaro e ministro barrado

Com discrição, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assistiu nesta quarta-feira, dia 5, ao jogo da seleção brasileira de futebol contra a seleção de Catar, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Sem ser anunciado pela sistema de som tampouco aparecer no telão do estádio, Bolsonaro foi notado apenas por uma parte dos torcedores, sentados próximos à tribuna de honra. Alguns, ao perceberem a presença do presidente, o saudaram e aplaudiram.

Bolsonaro acompanhou a partida como convidado e acertou o placar num palpite pouco antes de a bola rolar. Estava ao lado dos filhos Jair Renan e Flávio Bolsonaro (PSL), senador pelo Rio de Janeiro, que vestia uma camisa do Vasco da Gama.

Mais cedo, em viagem à região do Rio Araguaia, na divisa de Goiás com o Mato Grosso, Bolsonaro disse que pretendia dar um abraço no atacante Neymar, seu apoiador, antes do jogo. “Acredito nele”, afirmou o mandatário sobre a acusação de estupro investigada pela polícia. O encontro, porém, não ocorreu.

Segundo o Estado apurou, o presidente cogitou passar na concentração da CBF, mas desistiu e chegou ao estádio minutos antes de o jogo começar, com Neymar já em campo, em aquecimento. O jogador saiu contundido ainda no primeiro tempo e foi do vestiário direto para o hospital. “Batem muito nele. Acho que ele devia arriscar menos numa pelada dessa aí”, comentou o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, vestido com um agasalho da Comitê Olímpico Brasileiro.

Além de Heleno, outros ministros foram à tribuna do Mané Garrincha, como Paulo Guedes (Economia), Fernando Azevedo (Defesa) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo), que perdeu o primeiro gol do jogo por ter sido barrado na entrada da tribuna de honra. Ele e o secretário-executivo da pasta, Daniel Diniz Nepomuceno, ex-dirigente do Atlético-MG, só puderam entrar na área presidencial depois de insistirem e reclamarem que estavam a quase 20 minutos procurando o local correto para acessar a área reservada. Assessores pessoais de Bolsonaro e até o ajudante de ordens do presidente também tiveram dificuldades no acesso ao estádio.

Entre convidados e parlamentares, a tribuna recebeu os deputados Alexandre Frota (PSL-SP), cujo filho entrou em campo com os jogadores, Helio Lopes (PSL-RJ), Joaquim Passarinho (PSD-PA), torcedor do Remo, e Marco Feliciano (Podemos-SP), que confessou não ser fã de futebol. O ex-atacante Romário Faria (PSB-RJ), tetracampeão mundial com a seleção brasileira e hoje senador, também estava presente. A tribuna foi totalmente isolada pela segurança da Presidência. Um buffet com pratos quentes, doces, mini hambúrgueres e queijos, mas sem bebida alcoólica atraiu o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), que também bateu papo com o flamenguista Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal.

CONCENTRAÇÃO

Na concentração da seleção, em um hotel na região central de Brasília, Neymar era quem mais atraia a atenção dos torcedores. Um menino com o nome do jogador cuidadosamente desenhado no corte de cabelo aguardava uma aparição do atacante ao lado de rapaz com um recado escrito num cartaz azul: “Neymar, Jesus te ama!!!”.

O clima, porém, era de apreensão quanto à recepção ao jogador por causa da acusação de estupro. A rotina do hotel, que costuma receber lobistas, empresários e autoridades no restaurante e no bar, estava alterada. Os jogadores jantaram numa área reservada. Grades na porta, torcedores na calçada do lado de fora; equipes da CBF, ex-jogadores, hóspedes, imprensa nacional e estrangeira e alguns curiosos no lobby. A poucos minutos de a seleção deixar a concentração, por volta da 19h40, um ministro do Supremo Tribunal Federal entrou despercebido pelos torcedores que se enfileiravam para tirar fotos com os jogadores. A seleção não era o interesse de Alexandre de Moraes, que havia marcado um encontro privado no hotel. “Nem sabia que a seleção estava aqui, se não teria marcado em outro lugar”, disse Moraes.

Embora no desembarque em Brasília Neymar tenha sido recebido com entusiasmo e ido ao encontro dos torcedores para tirar fotos e cumprimentá-los, a saída para o Estádio Nacional Mané Garrincha foi mais reservada. Último jogador a embarcar no ônibus em direção ao estádio, o atacante do PSG estava cercado por seguranças da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e isolado por grades do público que entoava seu nome.