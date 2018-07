Amistoso entre Brasil e Holanda acontecerá em Goiânia

O presidente da entidade, Ricardo Teixeira, se reuniu com o governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, nesta terça em Brasília para acertar os detalhes do amistoso no estádio Serra Dourada.

A partida será a primeira do técnico Mano Menezes como técnico da seleção em solo brasileiro e marcará a revanche da Copa do Mundo de 2010, quando a Holanda eliminou o Brasil nas quartas de final.

Esta será a segunda vez que brasileiros e holandeses se enfrentarão em Goiânia. Em 1999, a seleção venceu a rival por 3 x 1, com gols de Amoroso (dois) e Leonardo.

O próximo compromisso do Brasil será contra a Escócia, dia 27 de março, em Londres, e a convocação acontecerá na semana que vem.

A seleção brasileira perdeu seus dois últimos amistosos, para Argentina e França, ambos por 1 x 0.