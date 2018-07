Amistoso entre Brasil e Portugal muda para 10 de setembro

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira um ajuste no calendário de amistosos da seleção brasileira após a disputa da Copa das Confederações. O jogo contra Portugal estava marcado para 9 de setembro e teve a sua data alterada para o dia 10.

O local da partida segue inalterado e será o Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O estádio costuma receber as partidas dos times de futebol americano New England Patriots e de futebol New England Revolution.

Antes do amistoso com Portugal, a seleção brasileira vai disputar uma partida contra a seleção da Suíça, em 14 de agosto, no St. Jakob-Park, na Basileia. Além disso, o dia 6 de setembro está reservado para outro compromisso do Brasil, mas o local e o adversário da partida ainda não estão definidos.

A seleção brasileira estreia na Copa das Confederações neste sábado, em Brasília, diante do Japão. Os outros adversários no Grupo A do torneio serão o México, no dia 19, em Fortaleza, e a Itália, no dia 22, em Salvador.