Amistoso entre Espanha e Portugal terá público com mais de 22 mil torcedores

Agendado para o próximo dia 4, o amistoso entre as seleções da Espanha e de Portugal, que irá ocorrer no estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, em Madri, terá a presença autorizada das autoridades sanitárias da Espanha de 22.590 torcedores.

A quantia representa cerca de 30% da capacidade máxima do estádio. A confirmação veio da presidente do Ministério da Saúde da Comunidade de Madri, Isabel Diaz Ayuso, que publicou a informação por meio das redes sociais.

A direção geral da pasta autorizou a proposta apresentada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol), que respeita as medidas de combate ao novo coronavírus. "O Metropolitano vai ter 30% da lotação para o jogo contra Portugal, em 4 de junho", informou Ayuso em uma conta no Twitter.

O amistoso, que é uma preparação dos dois países para a disputa da Eurocopa, é o primeiro jogo em Madri com público desde o começo da pandemia do novo coronavírus. Até agora, nenhuma partida de futebol da primeira divisão ou da seleção principal foi realizada com público na Comunidade de Madri desde março do ano passado.