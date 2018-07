Amistoso na China marca o reencontro entre Felipão e alemães

Esta quinta-feira marcará o reencontro entre o técnico Luiz Felipe Scolari e os alemães do Bayern de Munique, equipe que era a base da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil, comandado por Felipão, sucumbiu diante de um placar de 7 a 1.

Isso porque, em pré-temporada na China, os bávaros farão um amistoso com o Guangzhou Evergrande, atual time do técnico brasileiro no país asiático. Na partida, Felipão novamente terá de enfrentar nomes como Manuel Neuer, Jerome Boateng, Phillip Lahm e Thomas Müller, todos participantes do 7 a 1.

O Guangzhou, por sua vez, conta com os brasileiros Ricardo Goulart, Ellkeson, Alan, Renê Júnior, Paulinho e o recém-contratado Robinho. Paulinho, aliás, também esteve presente no fatídico jogo no Mineirão. Guangzhou Evergrande e Bayern de Munique já se enfrentaram em 2013, pelas semifinais do Mundial de Clubes, e, na ocasião, deu a lógica: 3 a 0 para o Bayern.

Porém, a equipe chinesa, que agora joga em seu estádio, sonha em dar o troco. Por meio das redes sociais, o clube promoveu o jogo amistoso e avisou: 'Naquela vez, estávamos em Marrocos... Desta vez, estamos aqui!'. O jogo acontecerá no Tianhe Stadium, na província de Guangdong.

Nesta terça-feira, o Bayern de Munique derrotou a Inter de Milão, também em amistoso, pelo placar de 1 a 0, com gol de Mario Götze em Xangai.