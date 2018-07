Amistosos da seleção portuguesa arrecadam 100 mil euros para vítimas de incêndios

A seleção de Portugal está aproveitando os dois amistosos que fará nos próximos dias para ajudar as vítimas dos incêndios que atingiram o interior do país nos últimos meses. Até agora foram arrecadados 100 mil euros (cerca de R$ 378 mil). O dinheiro será utilizado para a reconstrução de casas.

+ Portugal poupa Cristiano Ronaldo de amistosos contra Arábia Saudita e EUA

Portugal enfrentará a Arábia Saudita nesta sexta-feira, em Viseu, e os Estados Unidos na terça da semana que vem, em Leiria. Os ingressos para a primeira partida estão esgotados e há apenas entradas para o segundo jogo. Os portugueses também podem fazer doações às vítimas pelo telefone.

Para a partida, o técnico Fernando Santos não contará com sua principal estrela, Cristiano Ronaldo, que foi dispensado. A intenção do treinador é testar jogadores de olho na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Campeão da Eurocopa deste ano, Portugal garantiu vaga no Mundial ao terminar as Eliminatórias Europeias na primeira colocação do Grupo B.

Uma das principais novidades na convocação para os dois amistosos foi o meia Manuel Fernandes. O jogador do Lokomotiv Moscou, da Rússia, não vinha sendo convocado e agora espera não sair mais do grupo.

"Estive algum tempo sem estar presente, mas poder voltar e poder representar a seleção é um orgulho. Sempre tentarei fazer o melhor. Quero dar seguimento ao trabalho feito no meu clube e, ao menos, criar algum tipo de dúvida no técnico e assim fazer parte da lista final de 23 jogadores", afirmou.