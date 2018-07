Amoroso volta aos 41 anos e jogará pelo Boca Raton, dos EUA

Há 11 anos, o São Paulo, às vésperas da semifinal da Copa Libertadores, acertou uma contratação que mudou a história do clube. Amoroso chegou para levar o time ao tri do torneio e, depois, também do Mundial. Agora, com o São Paulo novamente na semi do campeonato continental, o atacante está de clube novo. Aos 41 anos, ele vai jogar no Boca Raton, da quarta divisão dos Estados Unidos.

Amoroso não joga profissionalmente desde 2009, mas mostrou estar em boa forma quando participou do jogo festivo de despedida de Rogério Ceni, no fim do ano passado, no Morumbi. Seu último clube havia sido o Guarani, onde começou.

O Boca Raton, de uma cidade homônima na Flórida, joga a American Premier Soccer League (APSL), considerada quarta divisão dos futebol dos Estados Unidos, que conta com nove times do Sul da Flórida, incluindo o Miami Fusion e o Uruguay Kendall, equipe que copia o logo da federação uruguaia.

"O futebol nos Estados Unidos está crescendo e eu quero fazer parte disso. Meus planos são crescer com o Boca e saltar com eles em novos projetos para impulsionar não só o time, msa o esporte nos EUA", disse Amoroso. Ele estreia já no dia 9 de julho, contra o Hurricanes FC.