Amuleto desde 1993, Atibaia tem bingo e concentração para o Palmeiras

Na história recente, do Palmeiras adquiriu duas casas. Se o Allianz Parque é a nova arena para mandar jogos desde 2014, Atibaia é o refúgio certeiro para as horas decisivas. Às vésperas de decidir a permanência na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Barcelona, o técnico Cuca fez questão de voltar ao interior do Estado e renovar a tradição iniciada em 1993.

A passagem desta vez será rápida. O time se dirigiu ao hotel no domingo à noite, depois da derrota para o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, e retorna à São Paulo nesta terça-feira pela manhã. No único dia de treinos, nesta segunda-feira, o Palmeiras realizou duas atividades.

Supersticioso, o técnico Cuca se apegou à relação positiva entre Palmeiras e Atibaia para levar o elenco pela quinta vez ao hotel. "É um lugar que traz um ar positivo. Não teria necessidade, mas é importante mudar o ambiente e buscar algo que te faz bem", explicou o treinador. Nas quatro idas anteriores, em 2016, a equipe ganhou após passar pelo local.

A ida breve ao interior satisfaz Cuca pela chance de fortalecer o grupo. O treinador costuma realizar fora dos treinos atividades de integração, como bingos e brincadeiras que valem prêmios. O mesmo objetivo de unir o elenco levou o técnico a pedir semanas atrás para o Palmeiras aproveitar a sequência de três jogos fora de casa (Flamengo, Sport e Cruzeiro) para continuar com o elenco junto, sem voltar para São Paulo entre os compromissos.

"É importante o time estar junto, para viajar, jantar e passar bastante tempo para conhecer melhor o colega e falar de futebol", disse Cuca antes da viagem. Para a comissão técnica, a convivência é uma forma de amenizar o pouco tempo para treinar entre um jogo e outro.

A estrutura bem aparelhada e privativa do hotel em Atibaia fez o clube abrir mão por uns dias do moderno de Centro Excelência inaugurado pela diretoria neste ano. O local custou quase R$ 20 milhões, bancado pela Crefisa e pelo ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre.

HISTÓRICO

Há 24 anos, o técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou a ligação com Atibaia ao ver o time sofrer no Campeonato Paulista com brigas internas e maus resultados. Ele resolveu, então, promover um retiro no interior para resolver essas questões. Como a aposta deu certo, voltou ao hotel no mesmo ano antes de outros momentos importantes.

Nos anos seguintes o time repetiu a escolha pelo município. Mais recentemente, esteve na cidade em 2015 antes de conquistar a Copa do Brasil. No mesmo ano, após início ruim no Brasileirão, o técnico Marcelo Oliveira comandou uma semana de treinamentos no interior. Na volta, o Palmeiras jogou bem e goleou o São Paulo por 4 a 0, no Allianz Parque.

Por outro lado, as passagens por Atibaia tiveram alguns resultados frustrados. Em 2014, o técnico Ricardo Gareca fez intertemporada no hotel e foi demitido após 13 jogos no cargo. Anos antes, em outubro de 2009, Muricy Ramalho não salvou o time da queda de rendimento que custou a perda da liderança no Brasileiro. Em 2006 Marcelo Villar também adotou a tática antes das oitavas de final da Copa Libertadores, mas o Palmeiras acabou eliminado pelo rival São Paulo.