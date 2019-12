Ana Paula Oliveira se torna a primeira mulher a comandar a arbitragem da FPF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta sexta-feira que pela primeira vez terá uma mulher no comando da arbitragem estadual. A ex-assistente Ana Paula Oliveira é a nova presidente da comissão de arbitragem da entidade e terá como papel organizar e desenvolver o segmento no âmbito estadual. O antigo ocupante do cargo, Dionísio Roberto Domingos, deixou a FPF.

Aos 41 anos, Ana Paula tem experiência de mais de 20 anos no futebol. O ingresso dela na FPF foi em 1998. Depois disso, trabalhou como assistente em três finais do Campeonato Paulista, além de ter no currículo jogos da Libertadores, da Sul-Americana e do torneio olímpico de Atenas, em 2004. Ana Paula integrou o departamento da arbitragem da CBF entre 2014 e 2019.

Nos últimos anos ela trabalhou como instrutora da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Fifa. Ana Paulo também atua como instrutora e observadora do árbitro de vídeo (VAR). Como vice na entidade, ela terá Emerson Augusto de Carvalho, ex-auxiliar de arbitragem. Outra mulher também vai compor a equipe de trabalho: Tatiane Sacilotti, que foi assistente na Copa do Mundo Feminina da França, em 2019.

O antigo chefe do departamento de arbitragem participou da polêmica final do Campeonato Paulista de 2018. Dionísio Domingos estava em campo na decisão entre Palmeiras e Corinthians, em que o time alviverde reclamou do cancelamento de um pênalti. O ex-dirigente até mesmo foi interrogado durante o processo de apuração do caso.