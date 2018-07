Anaf incentiva árbitros a entrar na Justiça contra jogadores e dirigentes

O presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol (Anaf), Marco Antônio Martins, revelou no programa Estadão Esporte Clube, da Rádio Estadão, que incentiva membros da entidade, árbitros e bandeiras, 600 ao todo, a entrar com ação contra jogadores, técnicos e dirigentes na Justiça comum caso se sintam ofendidos com críticas após partidas em que trabalham. O processo seria uma forma de contra-ataque em relação às ofensas de beira de campo. A Anaf pode defender juízes e assistentes somente na esfera esportiva, no STJD, como fez nesta semana.

“Estamos incentivando nosso grupo de árbitros a entrar com representação na esfera comum. O árbitro não pode sofrer pressão. E todo mundo tenta explicar o mau resultado de uma partida, a não vaga para a Libertadores ou até o rebaixamento, pela má atuação do árbitro”, acusa Martins. “O jogador e o dirigente deveriam entender que o seu time não teve sucesso porque perdeu para o lanterna.”

Tem sido comum reclamação ostensiva contra a arbitragem na beira do gramado. Jogadores e técnicos não têm mais constrangimentos com possíveis punições no STJD. Foi isso o que ocorreu em relação ao árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que apitou a vitória do Palmeiras sobre o Sport por 2 a 1 na 32ª rodada do Brasileiro.

Após o jogo, o meia Diego Souza não poupou a honra do juiz. “Ele tem medo de errar para quem está lá em cima na tabela. Isso é vergonhoso”, disparou. Seu companheiro de time, Rithely, foi mais agressivo. “Nossa derrota foi por culpa da arbitragem. Tinha de ir para a delegacia. Roubou bonito”, condenou, referindo-se a um pênalti não marcado em mão de Mina.

Marco Martins disse não entender os motivos que ainda levam a Comissão de Arbitragem da CBF, comandada pelo Coronel Marcos Marinho, a fazer sorteio de árbitros. Na sua opinião, os melhores e mais bem preparados deveriam ser convocados para as principais partidas da rodada. “Os melhores árbitros têm de apitar os melhores jogos”, defende o dirigente – o Estatuto do Torcedor prevê o sorteio da arbitragem aos jogos.

CONCENTRAÇÃO

O presidente da Anaf não faz vistas grossas aos frequentes erros de árbitros e bandeiras, mas defende a condição estressantes de seus associados. “Concordo (que há erros bisonhos), mas dentro da estrutura milionária do futebol, o árbitro é o único que não tem registro profissional, que precisa de outro emprego. A profissionalização é o caminho, porque isso deixaria o árbitro mais concentrado, sem levar para o campo problemas comuns de sua vida.”

Martins alega também que é uma grande balela o fato de o juiz dizer que tem outro emprego, porque ele não consegue se manter em lugar nenhum tendo de sair três dias por semana para apitar. “A CBF manda a passagem na véspera do jogo e a volta para o dia seguinte. Então, ele depende desse único emprego, que é a arbitragem”, disse. Um juiz da Fifa recebe R$ 3.850,00 brutos por jogo, cerca de R$ 3.200 líquido.

De acordo com o presidente, poucos fazem quatro partidas por mês. “São 200 árbitros e 400 assistentes. Não há jogo para todos eles num mesmo mês.”

A Anaf defende uma associação independente da CBF ou o registro de carteira dos árbitros pela CBF. Alega que a entidade presidida por Del Nero não assume a responsabilidade em relação ao trio. Também não acredita em melhora com o árbitro de vídeo. Diz que é preciso parar de buscar os erros dos juízes.