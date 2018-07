Anaf pede dinheiro em Brasília para melhorar a arbitragem do futebol

SÃO PAULO - A arbitragem brasileira pede ajuda. Já não era sem tempo. A Anaf (Associação Nacional dos Árbitros de Futebol) fez um apelo ao Governo federal para que libere uma verba de R$ 4 milhões para projetos de formação de árbitros. O dinheiro ainda não foi confirmado. O Ministério do Esporte concorda com a reivindicação da Anaf e qualifica a iniciativa como "louvável".

Parte desse montante, cerca de R$ 2,7 milhões, será usada na formação de árbitros à distância. Uma universidade de Santa Catarina ficaria responsável por ministrar os cursos. O restante do dinheiro seria investido no aperfeiçoamento dos juízes. Os projetos foram anunciados no Congresso da Anaf. O presidente da CBF, José Maria Marin, disse no evento que vai investir também na arbitragem em 2013. "Desde que assumimos, pusemos os dois auxiliares a mais atrás do gol. Temos tentado melhorar, mas o erro humano já existia antes e vai existir sempre", disse Marin.