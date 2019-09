ANÁLISE: Alexandre Mattos derruba outro treinador no Palmeiras

Alexandre Mattos, diretor executivo de futebol do Palmeiras, demitiu mais um treinador do clube, quatro dias depois de assegurar que o trabalho do treinador estava garantido.

Desde janeiro de 2015, sete técnicos passaram pelo comando da equipe. Felipão foi apenas mais uma vítima dessa forma arcaica de gestão do futebol, algo como “nós ganhamos, mas você perde”.

Mattos, provavelmente, dará mais entrevistas nos próximos dias. Deverá reafirmar a qualidade do elenco e dizer que o time briga pelo título do Brasileirão, o que pode até ser verdade. O problema é a falta de avaliação de seu trabalho, visivelmente ruim nos últimos dois anos.

*Subeditor de Esportes