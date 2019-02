ANÁLISE: Com Vinicius Jr., Tite 'enterra' alguns medalhões da Copa da Rússia

Tite recomeça efetivamente seu trabalho à frente da seleção brasileira com a primeira convocação do ano. Faz isso para os amistosos diante do Panamá e República Checa, dias 23 e 26 de março respectivamente. Serão os primeiros jogos do Brasil na temporada, já com vistas de preparação para a Copa América, em junho, no País. Tite está pressionado por resultados. A seleção tem de ganhar, diz o torcedor de modo geral. Ganhar competições e não amistosos. E também não apenas partidas de Eliminatórias. Tite traz novidades na relação, como o goleiro Weverton, do Palmeiras, Militão, do Porto, mas o principal nome é o de Vinicius Junior, o garoto recém-chegado ao Real Madrid formado no Flamengo.

Há duas conclusões sobre Vinicius Junior na seleção. A primeira, e melhor delas, é que o menino da Gávea precisou de pouco tempo para se ajeitar num dos principais times do mundo, o Real Madrid. Não é fácil. O mais comum é fracassar, é ser emprestado num primeiro momento e aguardar a fila pela vez em campo. Vinicius pulou essa fila e se transforma em peça importante para o time que até outro dia tinha Cristiano Ronaldo nesta posição. A segunda leitura diz mais respeito à escolha do garoto por Tite. Sou do tempo que um jogador tinha de fazer muito mais para ganhar uma vaga na lista de convocações para defender o Brasil. Muito mais mesmo.

Isso me faz pensar que Tite vive um certo desespero com jogadores. O treinador não pode se render às boas atuações de um atleta momentaneamente. Se for isso que levou Vinicius Junior para o grupo, é um erro. Mas se Tite vislumbra um caminho interessante para ele vai desaguar na Copa do Mundo do Catar, a ideia é boa. Eu particularmente vejo potencial no jogador. Destaco que ele veste a camisa do Real Madrid sem sentir peso algum. Já fazia isso no Flamengo, mas ele cresceu lá. Há, portanto, um desconto. É claro que Vinicius Junior tem um caminho longo para percorrer, mas é inegável também que ele já deus passos importantes na direção certa.

Tite tem dois amistosos para recomeçar seu trabalho de campo. Não terá Neymar, machucado, e alguns jogadores do passado recente que ficaram pelo caminho nesse primeiro momento, como Renato Augusto, Fernandinho, Paulinho e Marcelo, por exemplo. Sobre isso, o treinador disse que já conhece o potencial de cada um e sabe exatamente o que eles podem lhe entregar. A resposta é boa. Prefiro acreditar, no entanto, que o ciclo de alguns deles já acabou na seleção.

No ataque, Firmino e Gabriel Jesus continuam sendo as maiores referências do time. Apesar de machucado, prefiro Firmino. Está mais pronto, pedindo passagem. Jesus foi importante em alguns jogos, mas deixou a desejar na Copa da Rússia. Entra e sai no City, embora ten a confiança de Pep Guardiola. Sobre Militão, agora no Porto, penso que a convocação dele é precipitada.