Análise: Craque anuncia retirada em seu auge na seleção

No torneio disputado no Estados Unidos, Messi apenas deu sequência à fase de bons jogos pela seleção que iniciou com a chegada de Gerardo Tata Martino, após a Copa de 2014. O treinador já o conhecia do Barcelona e soube como tirar o melhor dele. Colocando-o pela direita do ataque, mas com liberdade de movimentação e mais próximo do gol.

Até então, Messi jogava centralizado na seleção. Não rendia. Apesar de ter feito várias boas partidas ao longo dos anos, era bastante irregular.

No posicionamento ideal, seu futebol cresceu, a confiança também. Assumiu de vez a condição de líder do time em campo. Nas Eliminatórias, por exemplo, sempre que jogou foi fundamental para a equipe. Mas um incômodo perseguia Messi: o de não conduzir a Argentina a um título. Na Copa de 2014, foi eleito o melhor jogador, embora não tenha brilhado. Queria mesmo era a taça. Não conseguiu.

Essa “obsessão’’ levou Messi a desprezar a Olimpíada do Rio – já tem o ouro de Pequim – e apostar todas as fichas na Copa América Centenário. Estava dando tudo certo até a final, quando mais uma vez deu tudo errado. Para a Argentina e para ele.

A frustração o levou à renúncia. Que pode ser definitiva. Ou não. A Argentina em peso quer que fique. Talvez seja a percepção de que, sem Messi, quebrar o jejum de títulos será bem mais difícil, pois o futebol ainda precisa de quem faz a diferença.