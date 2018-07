Análise: Cuca não pode entrar na onda de reclamação e briga de bastidores O Palmeiras tem mais oito rodadas para confirmar o título que persegue há 22 anos, mas teme que o Flamengo, a exemplo do que ocorreu em 2009, lhe passe a perna na reta final do Campeonato Brasileiro. Na Academia, no entanto, Cuca e seus comandados não podem entrar na pilha da cartolagem, tampouco na briga de bastidores que esquentou entre o palmeirense Paulo Nobre e o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, na última sexta-feira. O bate-boca só serve para atrapalhar e desconcentrar. Da mesma forma, Zé Ricardo deve isolar seu elenco dessas confusões.