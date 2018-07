ANÁLISE: Em pouco tempo, Wendell pode ser o maior youtuber da categoria

O Wendell tem uma vantagem de ter sido um jogador real de futebol e ele tem usado isso, tem feito vídeos com outros jogadores e conforme seu prestígio como youtuber crescer é possível que ele consiga estrelas de primeira grandeza para participar e aumentar ainda mais a visibilidade do canal. Dessa forma ele não concorre apenas com outros jogadores de Fifa e sim com canais de youtube que falam de futebol de uma maneira geral. Ele tem um público bem mais amplo do que se fosse apenas um jogador de e-sports.

No mundo dos e-sports ele concorre principalmente com os canais de Fifa nacionais, como o Muuh ProGamingBrazil (1 milhão de inscritos), AD0LFzZ (380 mil), opiorgamerdomundo (334 mil), afgame10 (268 mil), Afincogames (260 mil) e Fifalize (210 mil). No de canais de futebol, o jogo é um pouco mais concorrido em termos de inscritos: desimpedidos (2,9 milhões), videosei (1,1 milhão) e Banheiristas (431 mil).

Esses são canais com mais inscritos que o do Wendell, apesar da quantidade de inscritos não ser necessariamente a melhor métrica, mas ela ainda é a que mais chama a atenção na hora de selecionar um youtuber para uma campanha publicitária. Porém novas plataformas de pesquisa de influenciadores como a celebryts.com estão surgindo para avaliar dados mais precisos como média de visualizações nos últimos vídeos. Eles já fazem essa mescla de futebol físico com o digital, mas como não são ex-jogadores, o Wendell pode ter uma vantagem com o público.

Se o Wendell continuar mesclando futebol físico com o digital, convidando outras personalidades do mundo gamer e do mundo do futebol, se manter humilde (é uma postura comum entre os youtubers de elogiarem o oponente, reconhecer suas limitações, agradecer a audiência, etc), conseguir espaço na mídia e campanhas publicitárias, ele tem grandes chances de continuar crescendo e, em pouco tempo, ser o maior youtuber da categoria, visto que 200 mil em dois meses é uma marca bem considerável.

Se seus padrinhos que lhe ajudaram a ganhar o prêmio Puskas continuarem apoiando nessa nova carreira então será um caminho suave até o topo e bem rentável.

*EDNEY SOUZA É CONSULTOR DE MARKETING ESPECIALIZADO EM CONTEÚDO, EVENTOS E REDES SOCIAIS, PROFESSOR DA ESPM, FGV E COMSCHOOL, ORGANIZADOR E CURADOR DA SOCIAL MEDIA WEEK SÃO PAULO, COLUNISTA DO BLOG WORDPRESS.COM BRASIL E SÓCIO NA 00K.