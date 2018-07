Técnico no Brasil é um produto descartável

Nem sempre funciona. Não se tem a mínima garantia de que o sucessor vai dar jeito no time. É o caso do Palmeiras. Oswaldo teve menos de seis meses para formar uma equipe, com 22 jogadores contratados, e conseguir as vitórias. Apesar do pouco tempo, chegou ao vice paulista perdendo o título nos pênaltis. No Brasileiro patinou em três jogos. Seja quem for o seu substituto, a ordem é vencer a qualquer custo e com tolerância zero ao erro. Ou então, que faça uma mágica antes de ser descartado como Oswaldo.