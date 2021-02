Análise: Mundial foi ruim, mas a temporada do Palmeiras é muito boa

O torcedor do Palmeiras precisa entender duas coisas. A péssima atuação no Mundial de Clubes não diminui em nada a espetacular conquista do bicampeonato da Libertadores. Mas a vitória no torneio Sul-Americano não apaga a participação ruim do clube no torneio disputado em Doha.

Por mais que qualquer rival tente tirar uma ‘casquinha’, o Palmeiras é, de longe, o time com maior sucesso no Brasil em 2020. O clube ainda tem duas finais importantes a disputar – Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. É hora de buscar a solidez de uma equipe que tem apenas três meses de trabalho com o treinador Abel Ferreira.

Não há desculpas para o fiasco no Mundial. Mas o Palmeiras pode se recuperar desse tombo da melhor forma possível: levantando mais taças.

*EDITOR-ASSISTENTE DE ESPORTES