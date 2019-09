ANÁLISE: Sinais de desgaste de Felipão com elenco eram evidentes

A maneira como o Palmeiras perdeu do Flamengo determinou a queda de Felipão. Quando um time é derrotado sem correr, sem lutar, é sinal de que o treinador perdeu o grupo. Não importa se ele "tem nome" ou se é novato. Essa é uma situação irreversível no futebol.

Claro que, publicamente, todo o elenco vai lamentar, negar problemas, dizer que a culpa pela má fase é dos jogadores. Mas os sinais de desgaste eram claros nas críticas veladas do técnico a alguns jogadores e na contrariedade deles com decisões do comandante.

Felipão tem história no Palmeiras. Foi vitorioso em passado já distante e também recentemente. Mas já não conseguia mais motivar os atletas. Sair é melhor para ele e para o clube.

*Editor Assistente de Esportes