Analistas de 19 clubes vão auxiliar a seleção com observações das equipes da Copa

Analistas de desempenhos de 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro vão ajudar a comissão técnica da seleção a analisar possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, no próximo ano. Do total de 31 seleções, 27 serão analisadas - foram excluídas as da América do Sul, já que são equipes "conhecidas" da comissão técnica.

O único clube da Série A deste ano que ficou de fora do projeto foi o Flamengo. "O clube nos informou que estava com problemas de número de profissionais, e eles já nos fornecerão um para a base. Para não atrapalhar, decidimos em conjunto destinar a seleção que seria do Flamengo para outro clube", afirmou Edu Gaspar, que negou que haja qualquer atrito com a equipe carioca - a CBF não gostou quando o Flamengo não liberou o atacante Vinícius Junior para a disputa do Mundial Sub-17.

A escolha da seleção que cada clube terá de analisar foi definida por sorteio. Dentre os paulistas, os analistas do Palmeiras cuidarão do 1º do Grupo A das Eliminatórias da África e acompanharão também a disputa de vaga na repescagem europeia entre Dinamarca x Irlanda. O Corinthians ficou com a Arábia Saudita e o Panamá, o São Paulo com a Alemanha e com a repescagem entre Honduras e Austrália, o Santos irá analisar a seleção de Portugal e a Ponte Preta levantará dados sobre a Espanha.

"A gente criou um modelo para ter um padrão, uma referência. Mas, pelo nível de profissionais que vamos trabalhar, a gente não vetou o acréscimo de informação", explicou Fernado Lazaro, coordenador do Centro de Pesquisa e Análise da seleção. "A gente entende que pode agregar muito."

Confira como ficou a divisão da observação das seleções pelos clubes:

Palmeiras - 1º do Grupo A da África + Dinamarca x Irlanda

Vasco - Nigéria e Egito

Grêmio - 1º do Grupo C + Irlanda do Norte x Suíça

Vitória - 1º do Grupo D

Bahia - Irã

Atlético-PR - Coreia do Sul e Islândia

Botafogo - Japão + Suécia x Itália

Corinthians - Arábia Saudita e Panamá

São Paulo - Alemanha + Honduras x Austrália

Fluminense - México

Avaí - Costa Rica

Atlético-MG - Rússia

Atlético-GO - França

Santos - Portugal

Sport - Sérvia

Cruzeiro - Polônia + Croácia x Inglaterra

Chapecoense - Inglaterra

Ponte Preta - Espanha

Coritiba - Bélgica

*Os analistas da CBF analisarão a repescagem entre Nova Zelândia x Peru