Ananias diz estar próximo de acerto com Cruzeiro

O atacante Ananias confirmou nesta quarta-feira que está próximo de acertar a sua transferência para o Cruzeiro. O jogador explicou que ainda é necessário que o clube mineiro chegue a um acordo com a Portuguesa, mas mostrou confiança na possibilidade da transação se concretizar.

"Hoje estou mais próximo de acertar com o Cruzeiro, mas falta o entendimento das partes e espero que resolva isso o mais rápido possível", afirmou Ananias, confiante de que possa se tornar o quarto reforço do time mineiro, que já contratou o lateral-esquerdo Egídio, o volante Ueliton e o meia Diego Souza.

O jogador também fez um balanço positivo da temporada. No Campeonato Brasileiro, Ananias fez quatro gols. "O ano foi bom, no geral, individualmente foi até melhor que coletivamente. Conseguimos o objetivo com a Portuguesa que foi de não sermos rebaixado, no Brasileirão. Pude me destacar, despertando o interesse de várias equipes para 2013", disse.