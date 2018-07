Ananias festeja fim de novela e mira títulos no Cruzeiro

"Feliz de estar em um Clube grande como o Cruzeiro. Foi difícil, até que tudo se acertasse, mas Graças a Deus deu tudo certo e agora eu só quero ser feliz aqui no Cruzeiro. Eu gosto de jogar pelos lados, me movimentando bastante, minha característica maior é de movimentação, e estar sempre chegando na área adversária para fazer os gols. Basicamente é isso que posso falar das minhas características", disse, ao site oficial do Cruzeiro.

Ananias garante que a reformulação no elenco dará certo e o Cruzeiro vai lutar por títulos em 2013. "Almejo títulos, como todos aqui. A diretoria investiu contratando todos esses jogadores que estão aqui, e quero dar retorno para o clube, para a torcida, conseguindo títulos, juntamente com o grupo, para dar alegrias aos torcedores", afirmou.

O novo reforço do Cruzeiro explicou que já conhecia alguns jogadores que compõem o atual elenco comandado pelo técnico Marcelo Oliveira. "É um grupo muito bem formado. Já joguei com alguns, com o Anselmo Ramon, o lateral-esquerdo Everton, outros eu conheço de jogar contra. Hoje em dia todo mundo se conhece. A equipe foi muito bem montada, muito forte, e tem tudo para dar muitas alegrias para a Torcida cruzeirense", disse.