Ancelotti aceita hipótese de saída de Xabi Alonso do Real Madrid

MADRID - O técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti reforçou a importância de Xabi Alonso no clube, mas disse aceitar a provável saída do atleta ao final da temporada caso ele não assine a renovação de contrato.

A qualidade de Xabi Alonso no meio-campo do Real Madrid se fez mais evidente do que nunca nesta temporada, com sua liderança e capacidade de produzir lançamentos e armar a equipe vindo de trás. No entanto, o jogador já está no ano final de contrato e até agora não saiu do zero com a diretoria nas tratativas pela renovação.

As exigências financeiras do volante de 32 anos são provavelmente o grande entrave na negociação, que vem se arrastando há algumas semanas. A partir do dia 1º de janeiro, Alonso estará livre para negociar com outros clubes. Existem vários times do Campeonato Inglês interessados em assinar com o ex-jogador do Liverpool, embora o Real Madrid pareça relutante em perder um de seus atletas-chave.

"Eu não preciso convencer ninguém da importância de Alonso para o time", disse Ancelotti em entrevista coletiva.

"Ele tem experiência, qualidade e é um dos melhores meio-campistas do mundo. É por isso que estamos pressionando para que ele fique."

"Tudo o que posso fazer é contar com ele até o próximo verão e tirar o máximo de proveito dele enquanto está aqui. Ele nos dá mais confiança, mas também temos outros excelente jogadores e conseguiríamos conquistar grandes resultados mesmo sem Alonso", finalizou o treinador italiano.