Ancelotti admite crise e diz que PSG 'não é um time' PARIS - Os milhões investidos no Paris Saint-Germain para esta temporada não fizeram com que o clube ganhasse tranquilidade. Mesmo com nomes como Ibrahimovic, Thiago Silva, Pastore, entre outros, a equipe tem encontrado dificuldades no Campeonato Francês e, após a derrota em casa para o Rennes, por 2 a 1, no último sábado, perdeu a liderança da competição para o Lyon.