Ancelotti comanda seu primeiro treino no Real Madrid

MADRI - Contratado para substituir José Mourinho no comando do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, ex-Paris Saint-Germain, começou oficialmente nesta segunda-feira seus trabalhos no clube. Sob intenso calor, o técnico comandou seu primeiro treino no CT do time espanhol e contou, entre outros, com os brasileiros Kaká e Casemiro.

Ancelotti também pôde contar com os novos reforços contratados pelo Real, como o lateral Carvajal e o meia Isco. Só não estiveram presentes Varane e Xabi Alonso, lesionados, e os jogadores que participaram da Copa das Confederações, que acabaram ganhando mais uns dias de férias, caso do lateral brasileiro Marcelo.

Ao longo da atividade, Ancelotti dividiu os 17 jogadores de linha disponíveis em dois grupos, que se enfrentaram em um trabalho de dois toques. O brasileiro Kaká celebrou a volta aos treinos. "Primeiro dia de treino da nova temporada! Turma animada!", escreveu o jogador em sua página no Twitter, ao postar uma foto ao lado de Khedira, Modric e Benzema.