Ancelotti confirma Alaba como dúvida no Bayern contra o Borussia Dortmund em semi

O técnico Carlo Ancelotti confirmou nesta terça-feira que o lateral-esquerdo David Alaba é dúvida na escalação do Bayern de Munique para o clássico desta quarta-feira, contra o Borussia Dortmund, às 15h45 (de Brasília), na Allianz Arena, pela semifinal da Copa da Alemanha.

O jogador austríaco lesionou o joelho esquerdo no início do jogo no qual o Bayern amargou um empate por 2 a 2 com o Mainz, em casa, no último sábado, pelo Campeonato Alemão. Por causa do problema, ele precisou deixar o duelo e agora luta para reunir condições de enfrentar o Borussia.

Ao ser questionado sobre Alaba, o treinador italiano avisou em entrevista coletiva: "Nós não queremos correr qualquer risco. Se ele não estiver 100% não irá jogar". O comandante também revelou que só irá decidir sobre a escalação do lateral nesta quarta-feira, horas antes da semifinal.

Apesar de não saber se poderá contar com Alaba, Ancelotti terá força quase total do elenco do Bayern à disposição para esta partida. Jogadores que tiveram problemas físicos nas últimas semanas, os defensores Mats Hummels, Jérôme Boateng e Javi Martínez treinaram normalmente nesta terça e estão aptos para atuar.

O comandante, porém, evitou exibir otimismo exagerado ao ser questionado sobre o favoritismo do Bayern nesta semifinal, pois é o atual líder do Campeonato Alemão, atuará em casa e na última vez em que encarou o Borussia Dortmund goleou por 4 a 1. "Não podemos nos deixar cegarmos por esta resultado", ressaltou o treinador, que depois enfatizou que o jogo desta quarta será "uma batalha muito dura".

O técnico ainda exaltou o peso que este confronto tem para o Bayern, que na semana passada foi eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões e depois decepcionou a sua torcida ao empatar com o Mainz. "Amanhã é um grande jogo para nós. Acho que a partida contra o Real nos custou muita energia (física e emocional). Mas nós temos de deixar isso para trás e estamos agora focados apenas no Dortmund", avisou.