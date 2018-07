Ancelotti confirma Bale e Benzema no Real Madrid contra Juventus

O Real Madrid provavelmente terá o ponta Gareth Bale e o atacante Karim Benzema de volta para a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões contra a Juventus, na próxima semana, disse o técnico Carlo Ancelotti nesta terça-feira. O jogador galês Bale esteve fora do time por uma semana por conta de uma lesão na panturrilha, enquanto o atacante francês Benzema não joga pelo clube desde a primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, em 14 de abril, por uma lesão no joelho.

Ancelotti, cujo time joga contra o Almería pelo Campeonato Espanhol na quarta-feira, disse que Bale voltaria a treinar com a equipe na quinta-feira, enquanto Benzema voltaria no domingo. "É um momento da temporada onde todos os jogos são de vida ou morte para todos os times", disse o técnico em entrevista coletiva. "Temos confiança de que podemos jogar bem porque o time está em boa forme, está revigorado e pode competir em todos os jogos", acrescentou.

O atacante Javier Hernández, emprestado ao Real pelo Manchester United, está em boa forma na falta de Bale e Benzema, mas é quase certo que volte ao banco quando os titulares retornarem. Ancelotti disse que iria conversar com os dirigentes do clube para tornar a transferência de Hernández permanente no final da temporada.