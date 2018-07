Ancelotti confirma Casillas titular na Liga dos Campeões

"Terça joga o Casillas em Istambul, assim a discussão está encerrada", disse Ancelotti, nesta sexta, em entrevista coletiva, respondendo sobre as especulações sobre a possível saída do ídolo madrilenho na próxima janela de transferências, no meio da temporada europeia. Isso porque, se jogar a Liga dos Campeões pelo Real, o goleiro não pode defender outro clube nesta competição.

Segundo havia revelado o jornal espanhol Marca na semana passada, a ideia de Ancelotti é implantar um rodízio no gol do Real. Casillas jogaria na Liga dos Campeões e na Copa do Rei, enquanto López seria o titular no Campeonato Espanhol.

No meio da temporada passada, Casillas sofreu uma lesão na mão e o Real Madrid se viu obrigado a contratar um substituto, indo atrás de López, goleiro de 31 anos, formado nas suas categorias de base, mas que estava no Sevilla.

Assim que chegou, López assumiu a titularidade e caiu nas graças de muitos madrilenhos, criando inclusive uma situação constrangedora no Santiago Bernabéu, com parte da torcida vaiando López e exaltando Casillas e outra parte fazendo o contrário. Mesmo com a saída de José Mourinho, porém, o novato continua como titular, enquanto Casillas é o dono da meta na seleção espanhola.