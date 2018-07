Ancelotti confirma Cristiano Ronaldo contra o Atlético

Recuperado de problemas físicos, Cristiano Ronaldo será um importante reforço do Real Madrid para enfrentar o Atlético de Madrid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O jogador, que ficou de fora da última partida do time e dos compromissos da seleção portuguesa na semana passada, já teve sua presença no clássico pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Ele está pronto. Treinou muito bem esta semana e está em uma condição física ótima. Não tem nenhum problema. Joga quando está bem e não está cansado e não está arriscado a ter uma lesão. Teve pequenos problemas, mas a gestão foi boa no ano passado porque marcou muitos gols", declarou o treinador.

No fim da temporada passada, Cristiano Ronaldo sofreu com problemas na coxa e no joelho e atuou longe de seu auge físico na Copa do Mundo. No início deste Campeonato Espanhol, chegou a jogar, mas novamente não exibiu as melhores condições.

Por isso, foi poupado do duelo do Real Madrid contra a Real Sociedad, no último dia 31, e da convocação para a seleção portuguesa. Ancelotti, no entanto, negou que a lesão atual tenha a ver com as que incomodaram o craque no passado.

"Ele não tem nenhuma lesão crônica. No ano passado teve problemas rotulares, dos quais já está recuperado, e neste ano teve problemas nos ísquios, mas não tem lesão crônica. Deve fazer trabalho de prevenção, como todos os jogadores, mas nisto ele é o número 1", afirmou o técnico.