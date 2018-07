Ancelotti confirma recuperação e Bale enfrentará o Atlético

O Real Madrid contará com um importante reforço para enfrentar o Atlético de Madrid nesta terça-feira, no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. Recuperado de uma sobrecarga muscular, Gareth Bale voltará ao time depois de ter sido desfalque na vitória sobre o Eibar, no último sábado.

"Bale está bem, como todo o elenco. Todos estão entre os relacionados. Amanhã (terça) vou colocar os 11 e o banco. Tenho esta sorte de contar com todos para uma partida tão importante. Temos que utilizar nossa qualidade individual e todas nossas armas para fazer um jogo com velocidade, rapidez e atacando", disse o técnico Carlo Ancelotti.

Bale chegou a ser dúvida para o duelo de quarta passada diante do Rayo Vallecano por uma lesão no pé esquerdo, mas atuou. Ele se tornou desfalque somente no fim de semana, e por conta da sobrecarga. Para o duelo diante do Atlético, no entanto, Ancelotti garantiu que seu jogador estará na melhor forma física.

"Se o Bale não estivesse 100%, não jogaria. Tenho um elenco renovado e se alguém não estiver 100%, não joga. Mas Bale está 100%. Bale teve uma temporada fantástica no ano passado, marcou nas duas finais (Liga dos Campeões e Copa do Rei). Esperamos jogar finais nestes meses e ele será importante, como no ano passado. A chave é ter uma equipe compacta", comentou o treinador.