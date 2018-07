Ancelotti confirma retorno de Bale no Real para sábado O galês Gareth Bale voltará a ser desfalque do Real Madrid para o confronto diante do Elche, nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Com uma sobrecarga muscular, o jogador já havia sido barrado momentos antes do duelo de domingo contra o Getafe e só voltará ao time no sábado, para o clássico diante do Atlético de Madrid.