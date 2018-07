Ancelotti confirma retorno de James e elogia reforço Danilo

Principal contratação do Real Madrid para a temporada, o colombiano James Rodríguez vai voltar à equipe neste domingo, contra o Granada, depois de dois meses afastado. O jogador, que estava com uma lesão óssea no pé esquerdo, foi confirmado como titular pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Ele está mostrando nos treinos que está bem e vai começar a partida", contou Ancelotti, neste sábado, em entrevista coletiva. O treinador acredita que o zagueiro Pepe, com lesão muscular, deva voltar a ficar à disposição em uma semana. Até lá, o francês Varane será titular.

Ancelotti também comentou, pela primeira vez, a contratação do lateral-direito Danilo, que vai trocar o Porto pelo Real Madrid na próxima temporada. "É um grande lateral, um dos melhores do panorama europeu. Carvajal e Arbeloa entendem muito bem que em todos os grandes times europeus existe concorrência. Vou ajudar cada um a ser o melhor."