Ancelotti confirma retorno de Modric ao Real diante do Schalke

Depois de longos meses sem atuar por conta de uma contusão, o retorno do meia Luka Modric ao Real Madrid está próximo. Nesta sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti descartou contar com o croata diante do Athletic Bilbao neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, mas confirmou que irá relacioná-lo para enfrentar o Schalke 04, terça-feira, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"O Modric não vai entrar entre os relacionados (contra o Athletic Bilbao), vai entrar na terça-feira contra o Schalke. Com o Luka poderemos fazer uma boa convocação", declarou o treinador italiano em entrevista coletiva.

Modric está afastado do futebol desde o fim de novembro, quando sofreu uma séria contusão na coxa esquerda durante uma partida da seleção croata. De lá para cá, foram quase três meses sem sequer trabalhar com bola, sequência que teve fim no último dia 19. Agora, ele luta para recuperar o ritmo de jogo e voltar a atuar.

A ausência de Modric neste fim de semana, no entanto, não assegura a manutenção de Lucas Silva entre os titulares. Ele pode ser substituído por Illarramendi ou até Khedira, recuperado de lesão muscular. "Tenho dúvidas entre Illarramendi, Lucas e Khedira", admitiu Ancelotti.